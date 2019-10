Nobelpreis an Peter Handke: Die Begründung im Wortlaut

Peter Handke wurde 1942 in einem Dorf namens Griffen geboren, das in der Region Kärnten im südlichen Österreich liegt. Es war auch der Geburtsort seiner Mutter Maria, die zur slowenischen Minderheit gehörte. Sein Vater war ein deutscher Soldat, den er nicht kennenlernen würde, bevor er selbst erwachsen war. Stattdessen wuchsen er und seine Geschwister mit der Mutter und ihrem neuen Ehemann, Bruno Handke auf. Nach einer Zeit im schwer kriegsgeschädigten Berlin kehrte die Familie nach Griffen zurück. Nach dem Abschluss der Dorfschule wurde er in einem christlichen Gymnasium in der Stadt Klagenfurt aufgenommen. Ab 1961 studierte er Jus an der Universität Graz, brach seine Studien aber einige Jahre später ab, als sein Debütroman „Die Hornissen“ (1966) erschien. Es ist experimentelle „Doppelfiktion“ in der der Protagonist die Fragmente eines anderen, dem Leser unbekannten, Romans erinnert. Gemeinsam mit dem Theaterstück „Publikumsbeschimpfung“ (1969) - das im selben Jahr uraufgeführt wurde und dessen wichtigstes Konzept es ist, dass die Schauspieler die Besucher dafür beschimpfen, dass sie da sind - hat er der Literaturszene jedenfalls seinen Stempel aufgedrückt. Dieser Stempel schwächte sich kaum ab, nachdem er der zeitgenössischen deutschen Literatur bei einem Treffen der Gruppe 47 in Princeton, USA, bescheinigte, an „Beschreibungsimpotenz“ zu leiden. Er stellte sicher, dass er sich von den Anforderungen an gemeinschaftsorientierte und politisierte Positionen fernhielt und fand seine eigene literarische Inspiration stattdessen in der Nouveau Roman-Bewegung der französischen Literatur.

Mehr als fünfzig Jahre später, nachdem er eine große Zahl von Werken in verschiedenen Genres produziert hat, hat er sich als einer der einflussreichsten Schriftsteller in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Seine Bibliographie enthält Romane, Essays, Notizen, Theaterstücke und Drehbücher. Seit 1990 lebt er in Chaville, südwestlich von Paris, und hat von hier aus viele produktive Reisen unternommen. Seine Werke sind erfüllt von einer starken Sehnsucht nach Entdeckungen, und diese Entdeckungen erweckt er zum Leben, indem er neue literarische Ausdrucksweisen für sie findet. Wie er sagte: „Wahrzunehmen ist alles.“ Mit diesem Ziel gelingt es ihm, auch die kleinsten Details in Alltagserfahrungen mit explosiver Signifikanz aufzuladen. Sein Werk ist charakterisiert von einem starken abenteuerlichen Geist, aber auch von einer nostalgischen Neigung, zunächst sichtbar Anfang der 1980er Jahre im Drama „Über die Dörfer“(1981) und besonders im Roman „Die Wiederholung“ (1988), wo der Protagonist Georg Kobal zu Handkes slowenischen Ursprüngen auf der mütterlichen Seite zurückkehrt.

Motivation für diese Rückkehr zu den Ursprüngen ist das Bedürfnis, die Toten in Erinnerung zu rufen. Aber unter dem Begriff „Wiederholung“ sollte man nicht die strenge Repetition verstehen. Im Roman „Die Wiederholung“ wird die Erinnerung im Akt des Schreibens transformiert. Ähnlich im Traumstück „Immer noch Sturm“ (2010), das ebenfalls in Slowenien spielt, wird der idealisierte Bruder von Handkes Mutter, Gregor, der im Krieg getötet wurde, als Partisan wiedererweckt, der sich im Widerstand gegen die Nazi-Beherrschung Österreichs befindet. Bei Handke muss die Vergangenheit ständig neu geschrieben werden, kann aber nicht wie bei Proust in einem puren Akt der Erinnerung erhalten werden.