70 Jahre alt wird der Eurovision Song Contest dieses Jahr – und von Rente keine Sicht: Niemals zuvor war der internationale Gesangswettbewerb beliebter (aber auch umstrittener) als aktuell, die 2026er-Ausgabe in Wien stellte sogar einen Besucherrekord auf.

Doch woran liegt das? Wie erklärt sich die ungebrochene Beliebtheit des Song Contests, besonders in der queeren Community? Dieser Frage ging die ORF ON-Reihe "Wissen hinter den Kulissen" nach. Reinschauen lohnt sich.