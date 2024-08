Taylor Swift: Spekulationen um ihr Schweigen - und um Ersatzkonzerte in Wien

Auch am zweiten ursprünglich geplanten Konzerttag in Wien hat sich Taylor Swift bisher noch nicht zur Absage ihrer Auftritte geäußert. Das bleibt durchaus untypisch für die ihren Fans nahestehende Künstlerin - und heizt eine Spekulation an, die auch britische Medien füttern: dass nämlich hinter den Kulissen an Ersatzterminen für die Wien-Auftritte gearbeitet werde. Auch wenn das tourlogistisch so gut wie ausgeschlossen scheint, hat der KURIER beim britischen Tourpromoter nachgefragt - bisher ohne Antwort.

Mit ausgelöst hat die Spekulationen das britische Boulevardmedium Mirror. Swift sei von der Absage am Boden zerstört, zitiert das Medium eine anonyme Quelle - und habe ihrem Team gesagt, dass sie "so bald wie möglich in der Zukunft nach Wien zurückkehren" wolle. Wie belastbar das ist, ist unklar. Und natürlich gibt es hier Spielraum - so bald wie möglich kann auch bei der nächsten Tournee sein.

Dennoch spekulieren Medien auch in Österreich, ob das in Kombination mit dem ungewöhnlich langen Schweigen dafür spreche, dass an Ersatzterminen gearbeitet werde. Dagegen spricht, dass Swift als nächstes bereits ihren letzten Tourstopp in Europa absolviert: Kommende Woche spielt sie fünf Konzerte in London (15., 16., 17., 19. und 20. August). Auch dort ist man durch die Wiener Absage alarmiert und will laut britischen Medienberichten die Sicherheit erhöhen und verschärfte Regelungen in Kraft setzen. Die Konzerte würden jedoch nach jetzigem Stand stattfinden.