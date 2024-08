Man habe "keine andere Wahl" gehabt, teilte der Veranstalter Barracuda Music auf seinem Instagram-Account mit. Zwei Verdächtige wurden wegen möglicher Anschlagspläne festgenommen.

Lange fieberten die Fans den drei Konzerten entgegen: Schätzungen nach wurden rund 170.000 Fans auf der Eras-Tour in Wien erwartet. Vor rund einem Jahr startete der Vorverkauf für die Konzerte von Taylor Swift. Erstmals sollte die amerikanische Sängerin live nach Österreich kommen. Dementsprechend groß war der Andrang auf die Tickets - bereits beim ersten Vorverkaufsdurchgang am 11. Juli 2023 über Ö-Ticket waren alle Karten innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Auch beim zweiten Durchgang musste ein Wunder geschehen, um ein Ticket zu ergattern, denn auch hier waren die Karten innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Absage der Konzerte im Ernst-Happel-Stadion Die angespannte Vorfreude in der Bundeshauptstadt war spürbar – Swift-Fans versammelten sich bereits einen Tag vor dem Konzert vor dem Ernst-Happel-Stadion. Am Mittwochabend folgte jedoch die bittere Enttäuschung: "Aufgrund der Bestätigung von Regierungsbeamten über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen", schrieb Barracuda auf Instagram. Der Post hat mittlerweile über 130.000 Likes, in den Kommentaren trösten sich die Fans gegenseitig und der Tenor ist trotz großer Enttäuschung einhellig: Die Sicherheit der Fans geht vor. Es sind keine Alternativtermine in Wien geplant, die Tickets werden innerhalb der nächsten 10 Tage automatisch rückerstattet.

Horrende Ticketpreise für Taylor Swifts Auftritt in London Am Montag kündigte Swift auf Instagram an, dass sie vom 15. bis 20. August fünf Mal im Londoner Wembley-Stadion auftreten wird. Dies sind die letzten Termine des europäischen Teils ihrer "The Eras Tour". Neben der Vorband Paramore werden weitere Künstlerinnen als Special Guests in der britischen Hauptstadt erwartet.

Taylor Swift: Konzerte abgesagt

Wer auf Tickets für das Wembley-Stadion hofft, könnte Glück haben, denn es gibt noch einige Restkarten - allerdings zahlt man hier für zwei Tickets ab 500 Euro. Mehr Glück könnte man in den USA haben, wo die 34-Jährige ab Oktober auf Tournee geht, allerdings sind die Tickets dort ab stolzen 1.000 Euro zu haben. Swift wird in den USA in Miami, New Orleans und Indianapolis zu sehen sein.

Kurz zusammengefasst: Alle drei Konzerte von Taylor Swift in Wien wurden abgesagt.

Die einzigen Konzerte in Europa finden noch in London statt.