Suhrkamp muss Gläubigerschutz beantragen

Der renommierte deutsche Literaturverlag Suhrkamp muss vor Gericht Gläubigerschutz beantragen, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Der Verlag, um den ein erbitterter Eigentümerkrieg zwischen Verlegerin Ulla Unseld-Berkéwicz und dem Medienunternehmer Hans Barlach geführt wird, hat bei Gericht die Einleitung eines sogenannten Schutzschirmverfahrens beantragt.

Auslöser ist ein Urteil, laut dem Forderungen der Gesellschafter an den Verlag in der Höhe von 8,2 Millionen Euro in den Bilanzen angeführt werden müssen – und dort eine große Lücke aufreißen. Auf dieser Basis habe die Geschäftsführung von Wirtschaftsprüfern keine Fortführungsprognose für den Verlag erhalten, hieß es in deutschen Medienberichten vom Montag. Nun wird u. a. ein Sachwalter für den Verlag bestellt.

Durch das Schutzschirmverfahren will der Verlag sein Überleben sichern. Die Geschäftsführung habe am Montag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen entsprechenden Antrag nach dem "Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen" eingereicht, teilte Suhrkamp mit. Damit will der Traditionsverlag verhindern, dass sein Gewinn an die Anteilseigner ausgeschüttet wird. Nur so sei der Bestand des Hauses zu sichern. Dem Antrag sei vom Gericht bereits stattgegeben worden, sagte Suhrkamp-Sprecherin Tanja Postpischil.