Künstleragentin zu sein ist viel mehr als nur Händchenhalten

Was macht eine Agentin eigentlich? Mayrhofer: „Sie vertritt den Künstler nach außen. Auf Veranstaltungen, gegenüber der Presse, gegenüber Firmen, die den Künstler buchen wollen. Sie kümmert sich auch um Rechte, Verlagsrechte, Musikrechte. Und sie sorgt auch dafür, dass man von A nach B kommt. Ich fahre euch mit dem Auto oder setze euch in den Zug.“

Sie macht auch den Zeitplan. „Wann ist Soundcheck, wann ist Auftritt, fährt man nachher zurück oder nimmt man ein Hotel?“

Manche Künstler finden ja, heißt es, ohne fremde Hilfe nicht zum Auftrittsort. Mayrhofer lacht: „Selbst du hast das geschafft!“

Sind Künstler wirklich so schwierig, wie es heißt? Mayrhofer: „Psychologische Fähigkeiten braucht man nicht, man muss nur den Menschen mögen. Was jeder braucht, damit es ihm vor dem Auftritt gut geht, das kriegt er. Das hat nichts mit schwierig zu tun. Es geht ja nie um mich, sondern immer um den Künstler. In Wahrheit sind alle leicht zu betreuen.“