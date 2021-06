Öfters haben ihr Schauspieler von Drehs intimer Szenen erzählt, bei denen nicht abgesprochen wurde, was passieren soll. „Es kann sein, dass man am Drehtag ans Set kommt und überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Man hat dann keine Zeit, in sich zu gehen und nachzuspüren: Will ich das überhaupt? Ist das in Ordnung für mich?“ Der Druck sei dann bereits so hoch, dass es auch schwer sei, Nein zu sagen. „Man weiß, dass das ganze Team wartet – und Zeit ist bei einem Dreh Geld. Man will ja der Geschichte dienen, nicht kompliziert erscheinen und auch wieder gebucht werden.“

Damit es nicht zu solchen Situationen kommt, klärt die Intimitätskoordinatorin bereits im Vorfeld mit der Regie ab, was mit einer gewissen Szene überhaupt erzählt werden soll. „Es gibt tausend Wege, wie man etwas darstellen kann und das kann man ja an die Bedürfnisse der Darstellerinnen und Darsteller anpassen.“ Mit ihnen steckt Dworak in Einzelgesprächen ab, was für sie okay ist. In Proben wird dann gemeinsam erarbeitet, wie die entsprechende Szene aussehen soll: Welche Körperstellen gesehen oder berührt werden dürfen, wie lange die Berührung stattfindet und mit welcher Intensität.