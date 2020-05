Ein Vampir kämpft mit der Unsterblichkeit

Es wurden aber auch digitale Effekte eingesetzt …

Ja, aber insgesamt hat sich der Film nicht dem Digitalen verschrieben. Auch in dieser Hinsicht war die Machart traditionell. So, wie man früher Filme gemacht hat. Weil in Österreich auch nicht so viel Geld vorhanden ist wie etwa bei den Amerikanern. Bevor es peinlich wird oder billig aussieht, hat man sich lieber etwas anderes einfallen lassen. Vieles kann man machen, aber manches nicht. Da hat man lieber aus der Not eine Tugend gemacht und diese traditionellen Spezialeffekte choreografiert.

Es war auch der letzte Kinofilm, der noch in den mittlerweile geschlossenen Rosenhügel-Studios gedreht wurde.

Ja, tränenden Auges. Ich bin auch gewissermaßen stolz darauf, dass ich bei dem letzten Film dabei war, aber da wird mir schwer ums Herz. Nicht etwa, weil ich da an einer gewissen Nostalgie hinge, sondern weil ich es einfach auch blöd finde, dass eine Kulturstadt wie Wien die einzige Möglichkeit eines Filmstudios auslässt. Da wird dann so ein soziales Wohnprojekt daraus gemacht, dabei könnte man beides miteinander verbinden. Betreutes Wohnen für ältere Leute und die Filmstudios, das hätte alles Platz nebeneinander und ineinander, da haben sie wenigstens was zu schauen, die älteren Leut'.

Warum ist es aus Ihrer Sicht schade um die Rosenhügel-Studios?

Diese Studios waren auch wunderbar für Kulturprojekte. Wir haben dort an der Haydn-Oper mit Nikolaus Harnoncourt gearbeitet, fürs Theater an der Wien. Die Oper hat diese Räume genützt, der Film, der ORF, auch das Theater. Ich habe zum Beispiel die letzte Marthaler-Inszenierung dort gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht alles auch verknappt konzipieren kann. Aber das alles zu ruinieren, ist eine Tragödie.

(Interview: Peter Temel)