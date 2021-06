Serie "Hinter den Kulissen": Chronistin Hunderter Verabredungen

Nach dem „Abi“, also der Matura, war sie ein wenig ratlos. Und so ging sie für ein Jahr nach Tansania. „Ich hab’ dort mit 100 Kindern unter den Palmen Theater gespielt. Das hat so Spaß gemacht!“

Danach absolvierte sie in ihrer Heimatstadt ein Praktikum beim Film: „Cool, aber das ist es nicht. Denn die Abläufe sind derart durchstrukturiert, das war mir viel zu unkreativ.“ Was also tun? „Ich wollte nicht Lehramt, Psychologie oder Jura studieren. Daher machte ich etwas Vernünftiges: von 2012 bis 2015 eine Hotelfachausbildung am Bayerischen Hof.“

Und dann inskribierte sie doch noch – Germanistik und Geografie. Einer Vortragenden fiel bei der Dramenanalyse das Talent von Mechthild Harnischmacher auf: „Sie fragte mich, ob ich nicht eher ans Theater möchte. Und riet mir, eine Hospitanz zu machen.“ Das machte sie auch – am Münchner Volkstheater. „Und von dort wurde ich ans Residenztheater empfohlen.“