Martin Kušej plant einen Coup – mit Klaus Maria Brandauer

Im Gegensatz zu „Endspiel“ hat „Geschlossene Gesellschaft“ keine leichtfüßigeren Passagen. Aber der Beckett war erst vor fünf Jahren in Wien zu sehen – mit Nicholas Ofczarek und Michael Maertens. Und so entschloss sich Burgtheaterdirektor Martin Kušej kurzfristig, die „Geschlossene Gesellschaft“ herauszubringen. Das Bühnenbild habe, hört man, Martin Zehetgruber entworfen, mit dem Kušej seit Studientagen am liebsten zusammenarbeitet.

Der Meister der kühlen Setzung lässt die drei Protagonisten gegen eine gewaltige Betonmauer rennen. Sagt man zumindest. Die Inszenierung dürfte also ein Art Hochamt der Verzweiflung werden. Ob man das jetzt unbedingt braucht? Zumal es in „Geschlossene Gesellschaft“ nur eine Rolle mit Potenzial gibt, jene des Garcin. Aber Kušej gelang, wie man tratscht, ein Clou: Er gewann Klaus Maria Brandauer, den man schon sehr lange nicht mehr – seit König Lear (2013) – spielend auf der Burgtheaterbühne sah. Und so wird das doch noch ein Vergnügen werden.