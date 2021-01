Klaus Maria Brandauer: "Schweigen macht mitschuldig“

Klaus Maria Brandauer

1943 in Bad Aussee geboren arbeitet Klaus Maria Brandauer gleichermaßen als Schauspieler wie als Regisseur. Er unterrichtet zudem am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Seinen internationalen Durchbruch als Filmschauspieler hatte der Bühnenstar mit als „Mephisto“ (1981), der Romanverfilmung von István Szabó, und als Gegenspieler von James Bond in „Sag niemals nie“ (1983). Seitdem zählt Brandauer zu den besten deutschsprachigen Schauspielern, der u. a. für seine Rolle des Baron Bror Blixen-Finecke in „Jenseits von Afrika“ den Golden Globe erhielt. Über seine Figur in Ferdinand von Schirachs „Feinde“ sagt Brandauer: „Der Herr Biegler – der Anwalt, den ich zu spielen habe – hat ebenso viel Leidenschaft für seinen Beruf, wie ich für den meinen. Er weiß, was er kann und er weiß, was er tut, er ist ein Genussmensch und er hat einen breiten Horizont.“

TV-Event

Der Fernsehabend am Sonntag, ab 20.15 Uhr in ORF2 (und in der ARD), gliedert sich in drei Teile: In „Feinde – Das Geständnis“ um 20.15 Uhr kämpft Brandauer voller Überzeugung für die Prinzipien des Rechtsstaats. Die „andere“ Sichtweise des Ermittlers zeigt der zweite Film „Feinde – Gegen die Zeit“ (22.15 Uhr). Um 23.45 Uhr folgt ein „Thema spezial“ zur Frage nach Recht und Gerechtigkeit. Auch von Schirach nimmt dazu Stellung. Mehrere Opfer von Entführungen, darunter Natascha Kampusch und Richard Oetker erzählen, wie die Tat ihr Leben bis heute prägt.