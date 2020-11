Lars Eidinger: Das Theater ist mein Gottesdienst

Wie ist grundsätzlich Ihr Umgang mit dem Sterben?

Es ist nicht ratsam, sich jeden Tag mit dem Tod zu beschäftigen. Wir alle wissen nicht, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Es sind zwar Fragen, an denen wir uns unser Leben lang abarbeiten, aber wir werden darauf keine Antworten finden.

Können Sie nachvollziehen, dass ein gesunder Mann sterben möchte, nur weil seine Frau nicht mehr lebt?

Der Freitod ist aus der Logik der Lebenden schwer nachvollziehbar, ja paradox. Aber ähnlich wie in der Glaubensfrage obliegt es jedem selber, welche Entscheidungen man trifft und welche Konsequenzen man zieht. Es wird ja im Film die Frage gestellt: Wem gehört das Leben? Ich würde sagen: jedem selbst.

Was kommt nach dem Tod?

Ich glaube, als jemand, der nicht an Gott glaubt, dass nach dem Tod nichts kommt. Nur Stille. Und alles ist besser als Stille.

Glauben Sie an etwas?

Ich glaube an nichts. Und somit auch nicht an Gott. Ich finde es interessant, dass ich immer einen Widerstand verspüre, wenn ich das sage: Ich glaube nicht an Gott. Man ist so erzogen worden. Es wurde einem vermittelt, dass man dafür von Gott bestraft werden würde. Das ist im Grunde auch genau das, was mich an der Kirche so stört. Sie versucht die Menschen zu kontrollieren und einzuschüchtern.

In ihrem neuen Kinofilm “Schwesterlein” spielen sie Sven, der an Leukämie erkrankt und stirbt. Wie schwer fällt Ihnen der Filmtod?

Für Schauspieler ist der Tod immer etwas Besonderes. Denn er ist nicht darstellbar. Man kann auch gar nicht authentisch sterben, denn in diesen Zustand kann man sich nicht hineinversetzen.

Können Sie nachvollziehen, dass der kerngesunde Mann in “Gott” sterben möchte, nur weil seine Frau nicht mehr lebt?

Der Freitod ist aus der Logik der Lebenden schwer nachvollziehbar, ja paradox. Aber ähnlich wie in der Glaubensfrage obliegt es jedem selber, welche Entscheidungen man trifft und welche Konsequenzen man zieht. Es wird ja im Film die Frage gestellt: Wem gehört das Leben? Ich würde sagen: jedem selbst.

Wie bei anderen Schirach Stücken ist auch bei “Gott” das Setting einfach. Es gibt einen Gerichtssaal, in dem sich alles abspielt. Ist diese szenische Leere für Schauspieler eher herausfordernd oder langweilig?

Wirklich schwierig war nur, den Text zu lernen und ihn mit Leben zu füllen. Als Vorbereitung bin ich ins Landgericht gegangen, um mir anzusehen, wie Strafverteidiger so sind, wie sie redden, agieren, damit ich nicht auf das erstbeste Klischee reinfalle. Ich bin aber kein Verfechter von Authentizität. Ich finde es überhaupt nicht erstrebenswert, wenn im Film die Wirklichkeit abgebildet wird. Die Fiktion bietet einem da mehr Möglichkeiten und viel mehr Freiheit, die man als Schauspieler auch nutzen sollte.

Ihre Kollegin Nina Hoss sagte anlässlich der Premiere Ihres neuen gemeinsamen Films „Schwesterlein“, dass Sie in jeder Szene alles geben, auch wenn sie nicht gespielt sind. Wie kann man sich das vorstellen?

Ich mache den Beruf, weil es mir um das spielerische Moment geht und darum, eine Intimität zwischen Menschen herzustellen. Und miteinander zu spielen, ist wahnsinnig intim – es hat eine Schönheit. Und je mehr ich von mir gebe, desto mehr erlebe ich. Es ist reiner Selbstzweck und hat nichts Verschwenderisches oder Uneigennütziges, sondern ich mache das, weil ich mich da am meisten spüre – in der Euphorie und auch in der Verausgabung. Je mehr ich aus mir rausgehe, desto mehr komme ich bei mir an.

Ist das eine Art Sucht?

Sucht oder Rausch ist etwas, wo man ein Übermaß an Leben aufsaugen will. Ja, wenn man so will, bin ich danach süchtig, also nach dem Leben. Ich will quasi das Gegenteil von dem, was Herr Gärtner in „Gott“ will, nämlich so viel Leben wie möglich erleben.