Kusej: "Wir müssen die Rechnung für einige Dummköpfe begleichen"

Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheaterholding, meinte am Samstag gegenüber dem KURIER und auch gegenüber der APA, dass der von der Bundesregierung verhängte Lockdown „aus Sicht der Bundestheater nachvollziehbar“ sei. Denn, so Kircher: „Die Verbreitung der Pandemie ist nicht kontrollierbar - das müssen wir zur Kenntnis nehmen.“ Angesichts der steigenden Infektionszahlen wäre es nur eine Frage der Zeit, „wann es auch im Theaterbereich vermehrt zu Fällen kommen würde. Wir müssen uns der Realität stellen, dass es ein übergeordnetes Interesse gibt: die Gesundheit der Bevölkerung.“

Die Direktoren der Bundestheater sehen die Situation weniger entspannt. Burg-Chef Martin Kušej meinte in einer Stellungnahme an die Abonnenten, dass „bei allem Verständnis für gewisse Regelungen“ die erneuten Schließungen „für die Kultur eine echte Katastrophe“ seien. Zum Schutz des Publikums habe man ein strenges Präventionskonzept umgesetzt. „Uns ist keine Ansteckung in unserem Publikum bekannt.“ Der Schließung der Theater scheine daher, so Kušejs Schlußfolgerung, „eine rein symbolische Bedeutung zuzukommen“. Denn auf einem erhöhten Ansteckungsrisiko könne sie nicht beruhen. „Es ist ärgerlich, dass wir alle die Rechnung begleichen müssen, die einige Dummköpfe, Corona-Leugner und Maskenverweigerer für uns und die ganze übrige Gesellschaft aufgemacht haben.“