Burgtheater-Spielplan 2021/22: Premierenfeuerwerk post Pandemie

Die Spielplanpressekonferenz von Herbert Föttinger, dem Direktor des Josefstädter Theaters, findet zwar erst am 23. Juni statt. Aber ein Projekt ließ er bereits heute, Dienstag, bekanntgeben: Claus Peymann, der frühere Burgtheaterdirektor, inszeniert für die zweite Spielstätte, die Kammerspiele, Eugene Ionescos „Der König stirbt“ - mit Maria Köstlinger, Johannes Krisch und Bernhard Schir. Die Premiere werde am 25. September sein. Die Meldung wurde just in jener Stunde veröffentlicht, als Burgtheaterdirektor Martin Kušej zusammen mit seiner Stellvertreterin Alexandra Althoff und Robert Beutler, dem Geschäftsführer, seinen Spielplan darlegte.

Die Pressekonferenz fand, so Kušej, zu einer ungewöhnlichen Zeit (um 9 Uhr) an einem ungewöhnlichen Ort statt: auf der Probebühne I des Burgtheaters im Arsenal - im Grünspan-Bühnenbild für "Maria Stuart". Immer wieder hatte der Direktor Anläufe genommen, die Schiller-Tragödie zu inszenieren, die eigentlich schon im Sommer 2020 bei den Salzburger Festspielen hätte herauskommen sollen. Aber die an den Nerven zerrende Pandemie verunmöglichte dies. Und so wird "Maria Stuart" erst heuer gezeigt - ab 14. August auf der Perner Insel von Hallein und ab 5. September im Burgtheater.