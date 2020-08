So normal, so revolutionär: Warum alle über den Sex in "Normal People" reden

Die Autorin

Sally Rooney, geboren 1991 in Irland, wuchs in einem marxistisch geprägten Elternhaus auf. Während ihres Literatur-Studiums am Trinity College vollendete sie ihren Roman „Conversations with Friends“, der in mehr als zehn Sprachen übersetzt wurde

Das Buch

„Normal People“ erschien 2018 und war so erfolgreich, dass die BBC eine Serie daraus machte. Zu sehen auf Hulu und im Amazon-Prime-Kanal Starzplay