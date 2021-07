Komparsen: "Ein Recht im Bild zu sein, gibt es nicht“

Manche Dreharbeiten sind Kurzeinsätze, die nach drei Stunden erledigt sind. Nicht selten dauern sie aber den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Für die Gage von 30 Euro wird einem auch einiges abverlangt. Warten gehört dazu. Aber auch schlechtes Wetter und sportliche Betätigung: „Ich erinnere mich an Dreharbeiten um 2 Uhr in der Früh am damaligen Südbahnhof. Die Regenmaschine lief durchgehend. Zusätzlich musste ich noch die ganze Zeit laufen. Wir haben um 18 Uhr angefangen und haben die ganze Nacht durchgedreht. In der Früh waren alle total fertig. Niemand konnte mehr. So etwas würde ich jetzt nicht mehr machen“, sagt Brigitte Heinisch. „Wenn wir eingeladen werden, schauen wir uns die Rahmenbedingungen genau an. Denn wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Drehs, die um 17 Uhr beginnen und bis 4 Uhr in der Früh dauern, machen wir nicht mehr“, sagt Elisabeth Weixer.

Natürlich komme es auch immer wieder vor, dass man nach einem Drehtag am Ende nicht im Film zu sehen ist. „Ein Recht im Bild zu sein, gibt es nicht. Das muss man akzeptieren und darüber darf man sich auch nicht ärgern. Das ist einfach so“, sagt Gerhard Weixer.