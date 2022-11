Die Schauspielerin Christiane Hörbiger ist tot. Die 84-Jährige ist Mittwochfrüh in Wien verstorben, erfuhr der KURIER. Die Tochter des legendären Schauspielerehepaares Paula Wessely und Attila Hörbiger war eine der beliebtesten Fernsehschauspielerinnen des Landes.

Ihre Anfänge waren in den späten 1950er-Jahren. In ihrer Autobiografie „Ich bin der Weiße Clown“ rekapitulierte die 1938 in Wien geborene Hörbiger ihre Kindheit und Jugend, die auch von der Flucht nach Tirol gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt. Auf Wunsch der Eltern machte sie zunächst eine Zuckerbäckerlehre, doch 1955 entschied sie sich für die Schauspielkarriere. Auf Drängen ihrer Mutter besuchte sie das Reinhardt-Seminar, das sie allerdings für die Dreharbeiten zum Film „Kronprinz Rudolfs letzte Liebe“, in dem sie Mary Vetsera spielte, abbrach.