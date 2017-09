Auch mehr als ein Jahr nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns Gerhard Tötschinger ist bei Schauspielerin Christiane Hörbiger die Trauer groß.

"Ich vermisse meinen Mann ständig"

"Das vergangene Jahr war furchtbar, jeder Tag ohne ihn ist furchtbar, ich vermisse meinen Mann ständig", sagte die 78-Jährige der Illustrierten Bunte laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch.

"Ohne ihn leben zu müssen, tut sehr weh." Es sei "wahnsinnig hart - und das Wehtun wird so schnell nicht aufhören".

Foto: KURIER/Rainer Eckharter

Tötschinger, mit dem Hörbiger über 30 Jahre lang liiert war, war am 10. August vergangenen Jahres unerwartet an einer Lungenembolie gestorben - nur wenige Tage vor der geplanten Hochzeit. Sie wolle aber nun "bald wieder" arbeiten, kündigte Hörbiger an. "Im März 2018 werde ich drehen - Gott sei Dank mal eine Komödie."