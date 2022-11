ORF ändert nach Tod von Christiane Hörbiger Programm

In Gedenken an Christiane Hörbiger, die im Alter von 84 Jahren verstorben ist, ändert der ORF sein Programm und würdigt die Grande Dame der Schauspielkunst mit zahlreichen Fernsehklassikern, Film- und Serien-Highlights sowie einem TV-Porträt ab heute (Mittwoch) in ORF 2 und ORF III, wie es in einer Aussendung hieß. Den Auftakt machen "Der Besuch der alten Dame" (20.15 Uhr), "Die lange Welle hinterm Kiel" (22.30 Uhr), ein "Stöckl"-Dacapo (0 Uhr) und "Ein Schutzengel auf Reisen" (1 Uhr) in ORF 2. Die geplante ORF-2-Premiere des ARD/ORF-Zweiteilers "Alice" wird auf 10. Dezember verschoben.

In ORF III spricht Heinz Sichrovsky in "Kultur Heute Spezial" mit Patrick Zwerger über das Leben und Wirken der Schauspielerin. Auch die kommenden Tage stehen in ORF 2 und ORF III im Zeichen von Christiane Hörbiger. "Die große Hochachtung für das außergewöhnliche Schaffen strahlt trotz tiefer Trauer weiter", sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.