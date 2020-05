Opernstar Elina Garanča: "Goldene Zeit der Kunst wird kommen“

Als Künstlerin bin ich traurig, verärgert und auch verzweifelt. Es hätte so viel Schönes sein sollen und nichts davon kann stattfinden.“ Auch nicht große Events wie „Klassik unter Sternen“ oder „Klassik in den Alpen“, die Elina Garanča besonders am Herzen liegen, wie der Weltstar im KURIER-Gespräch betont.

Auch diese Absagen sind nun leider offiziell. Trotz der „Rahmenbedingungen“ der Bundesregierung. Garanča: „Wir haben lange überlegt. Aber da geht es um mehr als 4.500 Besucher, um das Orchester, die Technik und auch um all die wunderbaren Menschen hinter den Kulissen – das wäre auch nach den neuen Regeln unmöglich gewesen. Trompete spielen unter einer Glasbox oder singen mit Maske – das geht nicht. Aber 2021 geht es weiter.“