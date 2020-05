Ewald Tatar: "Wir verkaufen mehr Tickets als die Hochkultur"

Für Österreichs größten Rock-Veranstalter, den Nova-Rock-Gründer Ewald Tatar, ist das keine Überraschung: „Ich habe mir von der PK am Freitag nichts anderes erwartet. Das war eine Lösung auf Druck der Salzburger Festspiele oder von Grafenegg, dass man da zumindest ein paar Dinge spielen kann – so wie Frau Rabl-Stadler und Frau Mikl-Leitner es wollten. Das sind aber Lösungen, die für unseren Sektor nicht umsetzbar sind. Ich würde nicht sagen, dass wir da benachteiligt wurden. Ich glaube aber, dass dem Informationsstand der Behörden nachgeholfen werden kann. Denn wir Veranstalter der modernen Kultur verkaufen viel mehr Tickets als die Hochkultur. Es scheint aber schon auch so zu sein, dass Personen wie Frau Rabl-Stadler besser vernetzt sind und deshalb mehr Druck in gewisse Richtungen ausüben können.“