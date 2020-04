Frequency-Veranstalter Tatar: "Muss schauen, wie es jetzt weitergehen kann"

Wenn bis Ende August alles abgesagt wird, ist auch das Frequency-Festival betroffen. Wie gewichtig ist das in all den Absagen? Oder sind solche Großveranstaltungen ohnehin so aufwändig, dass damit nicht viel Gewinn zu machen ist?

Ein Festival ist, wenn es funktioniert, schon sehr wichtig für uns. Wenn es so gut verkauft, wie das Frequency, das ist sicher kein Durchlaufposten. Man kann natürlich auch viel Geld verlieren, wenn ein Festival nicht verkauft. Aber dass das Frequency ausfällt, ist wirtschaftlich schon ein herber Schlag.

Was bedeutet es für Sie, dass Sie 71 Prozent Ihrer Firma voriges Jahr an den Entertainment-Konzern CTS-Eventim verkauft haben, im Vergleich dazu, wenn Sie in dieser Krise noch alleine dastehen würden?

Es ist natürlich schon eine Beruhigung, wenn man so einen starken Partner hat. Das habe ich schon beim Verkauf gesagt. Aber im Moment hat jeder in seinem Land so viel mit sich selbst zu tun, dass wir all die Probleme, die wir haben, zum großen Teil selbst bearbeiten. Wir koordinieren uns schon ein wenig, das ist klar. Aber ansonsten müssen wir Vorort unsere eigenen Themen abarbeiten.