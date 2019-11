Umwälzung bei den Rockfestivals: Nova Rock und Frequency in neuen Händen

Nickelsdorf und St. Pölten liegen demnächst ein Mal pro Jahr in Deutschland.

Zumindest musikalisch. In diesen Städten finden alljährlich die zwei größten Rockfestivals Österreichs, das Nova Rock und das Frequency Festival, statt. Deren Besonderheit: Trotz des rauen Windes am Rockfestival-Veranstaltungsmarkt waren sie in österreichischer Hand.

Ja, waren.

Denn die von Ewald Tatar gegründete Barracuda Holding, Veranstalter dieser Groß-Festivals und zahlreicher anderer kleiner und großer Pop- und Rockkonzerte, gehört alsbald einem deutschen Riesenunternehmen, der CTS Eventim. Und diese Veränderung am heimischen Musikveranstaltungsmarkt ist dermaßen weitreichend, dass die Kartellwächter auf den Plan gerufen sind.