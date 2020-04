Nova Rock kann zum angekündigten Termin nicht stattfinden

Österreichs größtes Rockfestival wird nicht wie geplant stattfinden - wenn überhaupt. Das Nova Rock in Nickelsdorf wäre für den 10. bis 13. Juni geplant gewesen. Nun hat die Regierung angekündigt, dass Veranstaltungen in Österreich bis Ende Juni abgesagt werden müssen. Der KURIER hat beim Veranstalter nachgefragt, wie es mit dem Nova Rock weitergeht.

Betroffen sind auch weitere große Popkonzerte, die im Mai und Juni geplant waren. Darunter: Wanda am 15. und 16. Mai in der Stadthalle, die Fantastischen Vier ebendort am 22. Mai, Rammstein im Wörthersee Stadion am 25. Mai. Im Juni sollten Guns N' Roses ins Happel Stadion kommen (9.6.), Celine Dion in die Wiener Stadthalle (15.6.), und Green Day am 21. 6. ebenfalls ins Happel Stadion.

---- Mehr folgt ----