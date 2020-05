"Klassik unter Sternen" und "in den Alpen" 2020 abgesagt, Termine 2021 fix

Traurige Nachricht für alle Klassik-Fans: Das längst traditionelle Konzert "Klassik unter Sternen" in Stift Göttweig mit Elina Garanca muss heuer abgesagt werden, ebenso "Klassik in den Alpen". Die Termine für nächstes Jahr, 7. Juli Stift Göttweig und 10. Juli Kitzbühel Pfarrau-Park, stehen jedoch bereits fest, hieß es in einer Aussendung.

Die für 2020 erworbenen Tickets behalten für die Termine der beiden Klassik Open Air-Konzerte im nächsten Jahr ihre sitzplatzgenaue Gültigkeit. Kunden, die die Konzerte im nächsten Jahr nicht besuchen wollen oder können, erhalten eine Refundierung.