Medientrends: Der Instagram-Moment der Nachrichten

Über den Unterhaltungswert der Intrigen und Verwerfungen in der heimischen Innenpolitik konnte man sich zuletzt wahrlich nicht beklagen.

„ Ibiza und die Folgen“ war fast so gut wie „House Of Cards“ (und sorgte für viele Online-Zugriffe). Aber wegen dramaturgischer Probleme – Laienschauspieler, schlechter Soundtrack, verwirrende Cliffhanger – reichte es an die Serie mit dem ebenfalls in Ungnade gefallenen Kevin Spacey dann doch nicht heran.

Und das ist ein Problem – für die Medienunternehmen. Denn Nachrichten werden immer mehr am Smartphone konsumiert. Das zeigte der aktuelle „ Reuters Institute Digital News Report“, der die weltweite Medienlandschaft unter die Lupe nimmt, erneut. Am Handy aber stehen News in direkter Konkurrenz zu vielen Angeboten, die unterhaltsamer, positiver, leichter sind.