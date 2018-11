Verteidigung des Smartphones: Meine geliebte Kulturmaschine

Gerade der Kulturmensch wählt aber oft einen anderen Weg: Er gefällt sich lieber in stolzgeschwellter Ablehnungshaltung. Man verdammt die Schnelllebigkeit und die Oberflächlichkeit und nützt das Smartphone am liebsten wie ein Vierteltelefon: Als kastriertes Kommunikationsübel.

Das ist fatal, und zeigt doch nur, dass man das Smartphone nicht im Griff hat. Das Nichtnützen der fantastischen Möglichkeiten am Wischbildschirm ist vielleicht das größte Kulturversagen, dem man sich heute aussetzen kann, ähnlich sinnvoll wie das einstige Gejammere über die Kulturzersetzung durch Radio und Fernsehen. Das Smartphone ist so sehr Kulturspender, wie man es lässt. Und wer nur auf den Un- und Irrsinn verweist, der daraus auch fließen kann: Das gilt ganz genauso für das Kulturgut Buch. Wer sich in den hinteren Seiten der Verlagsbroschüren – oder auch nur in den Top-50 der Paperback-Bestsellerlisten – umtut, findet dutzendweise Gegenbeispiele für den viel gepriesenen Kulturwert des Buches. Lesen heißt noch lange nicht: Etwas Gescheites lesen. Smartphonenutzung heißt noch lange nicht: Sucht und Verblödung.

In den USA, so berichtete die New York Times jüngst, tut sich eine neue Bruchlinie zwischen Arm und Reich auf: An den teuren Privatschulen werden Bildschirme gerade radikal aus dem Unterricht entfernt, auch die Nannies müssen am Nachmittag Smartphone und Tablets verstecken.

Die reichen US-Eltern – wenig überraschend vor allem die, die im Silicon Valley an vorderster Front mitbekommen, wie zielgenau viele Apps auf Sucht getrimmt werden – sehen nur Nachteile für ihre Kinder, wenn die mit Smartphones in Berührung kommen. Arme Kinder hingegen sollen am Bildschirm lernen und werden oft auch dahinter geparkt.