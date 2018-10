.„Red Dead Redemption 2“: High Noon in der Kulturbranche

RDR2 erweitert auch andere Grenzen – nämlich jene des schieren Aufwands in der Kulturproduktion. Längst ist die Spielebranche größer als Hollywood. Die Marketingmaschinerie von Rockstar Games kann bei RDR2 mit allerlei Zauberzahlenwerk beeindrucken: Es wurde ein Aufwand betrieben, der sich nirgends anders auch nur annähernd wiederholt, nicht einmal im Serienfernsehen.

Acht Jahre wurde an dem Spiel gearbeitet. Und zumindest in der späteren Produktionsphase von einer nicht gerade kleinen Truppe: Bis zu 1000 Personen waren in Spitzenzeiten involviert. Schauspieler, Musiker, Designer, Architekten, natürlich Programmierer. Zur Deadline lief die Maschine so heiß, dass das Erscheinen des Spiels von unschönen Gerüchten über 100-Stunden-Arbeitswochen begleitet wurde. Wie viel die Produktion insgesamt gekostet hat, ist noch nicht offiziell bekannt. Aber man kann davon ausgehen, dass der bisher größte Erfolg aus dem eigenen Haus, „ Grand Theft Auto 5“, noch übertroffen wurde.

Das umstrittene Kultgame kostete 265 Millionen Dollar. Eine gute Investition. Denn GTA5 ist das bisher profitabelste Kulturprodukt überhaupt. Sechs Milliarden Dollar wurden mit dem Spiel seit 2013 eingenommen, mehr als mit jedem „ Star Wars“- oder Superheldenfilm. Für die erste Milliarde brauchte man drei Tage.

RDR2 ist auf gutem Weg, da mitzuhalten: In den ersten drei Tagen nach Verkaufsstart nahm das Spiel 725 Millionen Dollar ein, hieß es am Dienstagabend.