Genug geraunzt, suchen wir Lösungen

„Der Journalismus ist eine ungeheure Schleudermaschine, die von kleinen Gehässigkeiten in Bewegung gesetzt wird.“

Honoré de Balzac

Ja, es ist wahr, war immer wahr und wird wohl auch fürderhin wahr bleiben: Journalismus ist an vielen (schlechten) Entwicklungen mitschuldig und manchmal sogar Teil des Problems und nicht der Lösung. Durch seine negative Grundhaltung bis hin zum Zynismus hat der Journalismus dafür gesorgt, dass viele Menschen die Realität schlimmer wahrnehmen, als sie wirklich ist. Er hat dadurch manche Populisten erst ermöglicht bzw. groß gemacht, ist also der Faszination des Grauens erlegen. Und er hat sich wohl auch selbst viel zu wichtig genommen, anstatt primär die Entwicklung der Gesellschaft im Auge zu haben. Jede Kritik am Journalismus ist daher nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu nötig.

Dennoch ist Journalismus heute wahrscheinlich so wichtig wie schon lange nicht mehr. In einer Zeit der Desorientierung, in der Hasspostings auf Social Media mit Nachrichten verwechselt werden, in der der mächtigste Mann der Welt klassische Medien zu seinen Feindbildern ausgerufen hat, in der Meinungsvielfalt als Bedrohung und nicht mehr als Grundvoraussetzung gesehen wird, kommt Journalismus wieder eine zentrale demokratiepolitische Bedeutung zu. Auf Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen, das globale Ganze im Auge zu haben und nicht nur den internen Kleinkram – das ist in unserer vordergründig globalisierten, aber meinungsmäßig extrem provinziellen Welt essenziell.