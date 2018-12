Die Glas-Halb-Leer-Nachrichten: Wie wir die Welt erleben

Angry people click more

Diese Entwicklung ging nahtlos in die Onlinezeit über, in der vor allem der negative Affekt regiert: „Angry people click more“, heißt eines der geflügelten Worte in der Algorithmus-Ökonomie von Facebook, Twitter, YouTube und Co.: Zornige Menschen klicken öfters.

Das hat den Effekt, dass die Algorithmen, die im Social Network Ihres Vertrauen darüber entscheiden, welche Inhalte wie prominent platziert werden, vor allem auf die Kontroverse setzen: „Aufregung um...“ ist damit zum Dauerzustand unseres Medienmixes geworden. Das Glas ist ständig halb leer. Ein frustrierender Zustand.

Höchste Zeit, umzukehren, findet der führende dänische TV-Journalist Ulrik Haagerup, der 2015 ein Buch zum Thema „Constructive Journalism“ schrieb und seither mit diesem Plädoyer von Journalistenkongress zu Journalistenkongress reist.