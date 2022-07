Wortgefechte in der "ZiB2": Belakowitsch gegen Thür

Freunde werden Martin Thür und Dagmar Belakowitsch-Jenewein wohl so schnell nicht mehr. Der ORF-Moderator brachte die streitbare FPÖ-Abgeordnete am Sonntagabend in der "ZiB2" mit gezielt kritischen Fragen einige Male in rechte Erklärungsnot.

Und manchmal auch ein bisschen in Verzweiflung, wie in der teilweise genervt wirkenden Mimik der gewohnt emotional agierenden FPÖ-Gesundheitssprecherin zu erkennen war.

Zum Beispiel beim Thema Corona. Oder auch bei der Frage zur Haltung der FPÖ zur Neutralität hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine.