Wrabetz stellte sich harter Corona-Abrechnung auf ServusTV: "Nicht nur eine Meinung"

„Es ist nicht so, dass wir nur eine Meinung zu Wort kommen ließen“, sagte der Medienmanager außerdem und nannte Guérot als Beispiel.

Diese fühlte sich dabei aber offenbar etwas instrumentalisiert und sagte über ihre ORF-Auftritte während der Coronakrise: „Man hatte fast das Gefühl, man wird als Staffage eingeladen. Man darf da zwar noch sitzen und etwas anderes sagen. Aber die anderen drei Gesprächspartner nehmen einen nicht ernst. Und eigentlich ist man nur dafür da, dass man symbolisieren kann: Da ist noch eine kritische Stimme.“

Ausgrenzung von "Querdenkern"

Es habe allgemein eine gruppenspezifische Ausgrenzung während der Pandemie gegeben: „Jeder, der kritisch nachgefragt hat, war gleich ein Leugner.“

Die andere Seite sei aber auch nicht zimperlich gewesen, meinte Wrabetz: "Umgekehrt war jeder, der Maßnahmen vertreten hat, ein Söldner von Bill Gates oder Teil einer Verschwörungstheorie."

Das Wort „quer denken“ sei eigentlich einmal - im Sinne Galileo Galileis - positiv gemeint gewesen, erklärte Guérot.

Was sie nicht sagte: Galilei, der ja bekanntlich kein „Flacherdler“ war, hätte sich unter den aktuellen „Querdenkern“ wohl nicht besonders wohl gefühlt. Das Wort ist außerdem eine Selbstbeschreibung einer bestimmten Gruppe an Corona-Maßnahmengegnern.

Neurologe Schubert bat Bergthaler um eine Definition von „Sickness Behavior“ und wollte darauf hinaus, dass er in der öffentlichen Diskussion nie gehört habe, dass die Leute die Infektion nicht mit Aspirin oder Ibuprofen verstecken sollen, sondern eben das typische Verhalten bei Krankheit zulassen sollen, das die Evolution eben dafür eingebaut habe, damit sich infizierte Menschen nicht unter andere Menschen begeben.

Bergthaler hatte freilich überhaupt nichts dagegen, dass man die Krankheit ernst nimmt. Wrabetz spottete ein wenig, ob man jetzt quasi Aspirin verbieten sollte.

Wissenschaft auf einmal im Rampenlicht

Der Virologe, auch Mitglied der Gecko-Kommission sprach dann über die veränderte Rolle der Wissenschafter in der Pandemie: „Diskurse, die in der Wissenschaft ganz normal sind, werden auf einmal coram publico ausgetragen. Das führt natürlich zu Unsicherheit. Aber genau diese Unsicherheit der Wissenschaft sollte man eigentlich erklären – dass es diese absolute Wahrheit nicht gibt.“

Wrabetz sah als Auslöser von Unsicherheit vor allem die Regierung: „Als die Politik nach dem ersten Lockdown hü-hott, raus-rein, Maßnahmen gesetzt hat, widerrufen hat, Terminpläne genannt hat, … da ist diese Verunsicherung entstanden.“

Zuerst seien von Wissenschaftlern „ausschließlich Fachfragen“ beantwortet worden, meinte Bergthaler, „und das geht dann mehr und mehr in Richtung Kommentierung politischer Entscheidungen.“

Meinungskorridor mit Leitplanken

Guérot, Schubert und auch Fleischhacker ging es mehr um die Rolle der Medien. „Man hat einen Meinungskorridor abgesteckt. Innerhalb dieses Meinungskorridors durfte man noch streiten. Es gab Leitplanken, hinter die man nicht gehen durfte, wenn es darum ging, kritische Fragen zu stellen“, meinte Guérot. Sie sieht aber insgesamt eine nachhaltige Schädigung der öffentlichen Debatte: „Wir sind nach zwei Jahren Krise da gelandet, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir da rauskommen. Mein Problem ist, dass wir die Tür nicht mehr finden, weil wir seit zwei Jahren politische Systeme hochgradig verformt haben.“

Schubert legte nach: „Zwei Jahre lang wurde Angst und Panik gemacht und Beziehungsgift gestreut.“

Wrabetz erwiderte: „Natürlich war es so nicht der Fall. Es hat über die Auswirkungen dutzende Sendungen gegeben. Wie wirkt sich das auf die Kinder aus, was ist das Problem an den Schulen, der Mangel an psychologischer Betreuung in der Gesellschaft …“

„Aber um Monate zu spät“, meinte Guérot. Und: „An den Kindern ist das größte Verbrechen begangen worden.“

Jetzt zeigte Wrabetz erstmals Emotionen. Er warf Guérot vor, implizit den Medien Verbrechen vorzuwerfen.

Sie bezeichnete dann das tägliche Verlesen der Inzidenzen als „fast schon CIA-Methoden“, weil das was gestern gegolten habe, plötzlich nicht mehr galt. Die Zahlen seien zu wenig in Relation gesetzt worden.

Erneut zeigte sich Wrabetz frappiert: „Aha, weil der CIA ist böse, und deswegen sind es CIA-Methoden?“

Als sie dann zu Christian Drosten und Aussagen über Afrika sprang, warf Bergthaler ein: „Sie hüpfen von Thema zu Thema und es ist schwer in die Diskussion einzusteigen …“

Für Guérot war hingegen klar: Es sollte in der Pandemie „systematische Verwirrung“ gestiftet werden. „Das alles hat einen Erregungszustand in der Gesellschaft ausgelöst und jetzt endlich beginnen wir damit, das sachlich auszudiskutieren“, erklärte sie.

An der Sachlichkeit kann durchaus noch gearbeitet werden. Fleischhacker wollte dann das ganze zurechtrücken, die Warnungshaltung in den Medien könnte ja durchaus in bester Absicht entstanden sein.

Bergthaler: "Angst macht nicht der ORF"

Bergthaler wurde dann aber sehr deutlich für seine Verhältnisse: „Der Begriff Panik wird hier verwendet, um zu suggerieren, dass etwas aufgebauscht wurde.“ Er habe durchaus mit Politikern gesprochen, die meinten, „die Krise gab’s nie, das ist alles eine PCR-Pandemie. Die Krankenhauskapazitäten wurden künstlich reduziert, eigentlich ist das alles hausgemacht und letztlich von der Politik gesteuert. Und wenn man diese Meinung wirklich vertritt, muss ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen: das ist ein Stumpfsinn.“Und: „Die Angst macht nicht der ORF. Angst macht, dass wir in einer Pandemie, in einer Krise sind. Man kann versuchen, es zu ignorieren …“