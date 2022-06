Polaschek sagte zehn Mal, er werde sich "das anschauen"

Keine Zeitung gelesen

Jetzt will sich Wolf noch anschauen, was Polaschek in seiner Funktion als Wissenschaftsminister zur Auflösung des Corona-Panels sagt. Dieses Wissenschaftergremium habe in der Pandemie „vielgelobte und sehr interessante Studien“ erstellt. Ob es „auf die paar 100.000 Euro“ ankäme?

Polaschek sieht sich nicht zuständig. „Dieses Panel wird nicht vom Wissenschaftsministerium finanziert", sagt er.

„Aber Sie könnten es finanzieren“, kontert Wolf.

„Es ist bislang noch niemand mit dieser Thematik an mich herangetreten“ meint Polaschek. „Mir ist nicht bekannt, dass hier eine Finanzierungslücke in diesem Bereich besteht. Wir können uns das gerne anschauen in dem Fall.“

Jetzt halten wir bei der zehnten Wiederholung von „etwas anschauen“. Haben wir es hier möglicherweise mit einem kuriosen Rekordversuch zu tun?

Offenbar hat Polaschek nicht in die Zeitungen geschaut. Denn das mit dem Corona-Panel, „das stand tatsächlich in den letzten Tagen in jeder Zeitung des Landes“, sagt Wolf.

Und jetzt passiert etwas Ungewöhnliches. Polaschek. im Dezember als Quereinsteiger aus der Wissenschaft in die Politik eingestiegen, gibt zu, die Thematik übersehen zu haben. „Ich war jetzt zwei Tage in den Schulen unterwegs. Ich war bei einem Treffen im Ausland mit meiner deutschen Ministerkollegin. Es tut mir leid, aber dieses eine Thema ist nicht an mich herangetragen worden.“

Wolf bleibt unbeeindruckt: Er hätte „ohnehin gehofft, dass Ihre Beamten die Zeitungen lesen. Dass Sie auch anderes zu tun haben, ist mir klar.“

Keine Eigenbenotung

Die Frage nach der Schulnote, die sich Polaschek selber fürs erste halbe Jahr geben würde, kann freilich nicht ausbleiben.

Polaschek findet, „man soll sich nicht selber benoten, weil man wahrscheinlich nie objektiv ist. Aber ich darf daran erinnern, was wir alles zu bewältigen hatten. Wir haben eine Pandemie.“

Diese Antwort lässt darauf schließen, dass es subjektiv wohl keine allzu gute Note wäre. Aber Polaschek wiederholt: „Sich selber zu benoten, funktioniert eigentlich nicht.“

Überraschendes Ende

Abschließend wird der ehemalige Grazer Unirektor gefragt, was Ihn in der Politik am meisten überrascht habe.

Und jetzt wird es wirklich überraschend. Polaschek: „Am meisten hat mich überrascht, dass man im Großen und Ganzen keine Minute mehr Privatleben hat. Man steht ständig unter Beobachtung. Und dass man eigentlich in Interviewsituationen selten die Möglichkeit hat in Ruhe auf Fragen zu antworten, weil es immer nur um eine punktuelle Antwort geht, bei der man irgendwie dann möglicherweise nicht in ein so gutes Licht gerät, wie man es eigentlich verdient hätte.“

Das bezieht Wolf natürlich auf das aktuelle Interview: „Aber das Fernsehinterviews irgendwie nicht stundenlang dauern, das wussten sie vorher auch schon …“

Polaschek: „Ja, das weiß ich natürlich, aber ich hätte mir gedacht, dass wir ein bisschen mehr auch auf die Punkte kommen, die mir wichtig sind.“

Jetzt hätte man auf gut Wienerisch sagen können, Polaschek könnte die „wichtigen Punkte“ ja in ein Sackerl reden.

Oder man könnte auch in Polaschek-Manier antworten: „Ich werde mir das anschauen.“

Aber Wolf reagierte natürlich wie Wolf: „Sie erlauben, dass ich die Fragen stelle. Aber vielen Dank für den Besuch.“