Wintersport live: ORF verlängert Exklusiv-Vertrag mit ÖSV bis 2032

Der ORF und Ski Austria haben ihre Partnerschaft verlängert. Das neue TV-Rechtepaket gilt bis 2032. Es sichert dem ORF im Lizenzgebiet Österreich die exklusiven TV-, Radio- und Onlineübertragungen sämtlicher Weltcupveranstaltungen des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Auch ServusTV hat sein Rechtepaket verlängert.

Der Wintersport im ORF steuert mit dem Kitzbühel-Wochenende mit Super-G (Freitag, ab 10.55 Uhr), Abfahrt (Samstag, ab 11 Uhr) und Slalom (Sonntag, ab 9.15 Uhr) auf einen TV-Saison-Höhepunkt zu. Dieses glamouröse wie sportlich hochkarätige Umfeld haben ORF und Ski Austria für die Bekanntgabe des neuen TV-Rechte-Deals am Donnerstagabend genutzt. Von Ski Alpin bis Freestyle Das neue Rechtepaket umfasst die Live-Übertragungsrechte aller FIS-Weltcupbewerbe in den Disziplinen: Ski Alpin

Skispringen

Nordische Kombination

Langlauf , Snowboard

Freestyle. Wintersport in Österreich bleibt damit in seiner Breite weiterhin live und im Free-TV empfangbar.

Für den ORF handelt es sich hier um eines der wertvollsten Senderechte, wie ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bei der Kitz Media Night deutlich machte. Für den ORF-Chef gehören die Übertragungen "etwa aus Kitzbühel, Schladming, Flachau oder von den Schanzen in Innsbruck, Bischofshofen oder am Kulm zum ORF wie die ‚ZIB‘ oder das ‚Neujahrskonzert‘." Mit dem ÖSV werde „eine Erfolgsgeschichte“ fortgeschrieben, "die dem Publikum die weltbeste TV-Performance, den Athletinnen und Athleten das größtmögliche mediale Umfeld und dem ORF Topquoten bietet." Wintersport für ein möglichst breites TV-Publikum ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer betonte, man wolle „den Wintersport weiterhin für ein möglichst breites Publikum frei zugänglich zu machen.“ Er hob die hohen TV-Standards beim ORF und die über Jahrzehnte gewachsene Expertise hervor.

„Erstklassige Wintersportübertragungen, die national wie international große Wertschätzung erfahren und ein eindrucksvolles Schaufenster für den österreichischen Wintersport und Wintertourismus bilden“, bescheinigte Scherer dem TV-Partner. Der ORF betreibt in Kitzbühel einigen Aufwand. Dort dirigiert ORF-Chefregisseur Michael Kögler bis zu 55 Kameras, darunter gleich vier Drohnen, die die Läufer verfolgen. Der "Herr der Bilder" vom ORF zu den Olympischen Spielen Mit den Worten „We want to have it like Kitzbühel“ wurde Kögler übrigens auch für die anstehenden Olympischen Winter-Spiele engagiert. Er verantwortet die Weltregie bei den Alpinen-Männer-Bewerben – eine erneute Adelung, nachdem er im Vorjahr auch bei der Ski-WM in Saalbach der „Herr der Bilder“ war.

Die Verhandlungen zwischen ORF und Ski Austria dürften diesmal nicht einfach gewesen sein. Beeinflusst waren sie vom inzwischen beigelegten Konflikt zwischen dem ÖSV und dem Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS), der die Medienrechte zentral und international vermarkten will – ähnlich wie im Fußball oder bei der Forml1 – und damit andere Zielsetzungen verfolgt. Auch die Wintersport-Rechte für Rennen außerhalb Österreichs liegen beim ORF. Jene für die Schweiz, zweiter Hauptmarkt für Wintersport, noch länger, die weiteren Territorien laufen heuer aus. Über deren Fortsetzung gibt es Verhandlungen - nicht die einzigen, die dem ORF ins Haus stehen.

