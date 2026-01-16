ORF bestätigt KURIER-Bericht: Ex-Sportchef hat Unternehmen verlassen

"ORF-Generaldirektor Roland Weißmann dankt Hannes Aigelsreiter für seine bisherigen Verdienste und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute", heißt es in der Aussendung.

Er habe den ORF über Jahrzehnte in zentralen Funktionen maßgeblich geprägt, etwa als Leiter der Innenpolitik Radio, als Chefredakteur Radio und zuletzt als multimedialer Sportchef.