Medien

ORF bestätigt KURIER-Bericht: Ex-Sportchef hat Unternehmen verlassen

Ex-Sportchef Aigelsreiter verlässt ORF nach 35 Jahren
Hannes Aigelsreiter hat sich mit Jahresbeginn wegen "Auffassungsunterschiede in der Programmabteilung" verabschiedet.
Von Christoph Silber
16.01.26, 13:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mit einigen dürren Zeilen hat der ORF nun den Abgang von Ex-Sportchef Hannes Aigelsreiter nach 35 Jahren aus dem Unternehmen bestätigt - und damit einen Bericht des KURIER vom Dienstag. Laut einer Aussendung hat Aigelsreiter den ORF mit Anfang des Jahres verlassen. Ausschlaggebend für die einvernehmliche Trennung seien "Auffassungsunterschiede in der Programmabteilung" gewesen.

Nach Degradierung: Ex-Sportchef Aigelsreiter verlässt den ORF

"ORF-Generaldirektor Roland Weißmann dankt Hannes Aigelsreiter für seine bisherigen Verdienste und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute", heißt es in der Aussendung. 

Er habe den ORF über Jahrzehnte in zentralen Funktionen maßgeblich geprägt, etwa als Leiter der Innenpolitik Radio, als Chefredakteur Radio und zuletzt als multimedialer Sportchef. 

Abgesetzt: ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter muss Sessel räumen

ORF-Chef-Wahl als mögliches Ziel

Der Journalist, der 2023 dem langjährigen Sportchef Hans-Peter Trost nachgefolgt war, war im Oktober 2025 von ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz von seinen Aufgaben entbunden worden. 

Aigelsreiter hatte vor seiner Abberufung als Sportchef in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" erklärt, dass es in der Vergangenheit "nicht immer reibungsfrei in der Zusammenarbeit und der Kommunikation gelaufen" sei. Er deponierte auch, dass er sich eine Kandidatur für die heuer anstehende ORF-Generaldirektorenwahl vorstellen könne. 

"So ein Schwafler": ORF-Star Pariasek im Machtkampf mit seinem Sportchef

Monatelange Gespräche ohne Lösung 

Dieses Interview sei "nicht der ausschlaggebende Grund" für die Abberufung gewesen, der Entscheidung seien "monatelange Gespräche vorangegangen, die letztendlich zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt" hätten, teilte damals das öffentlich-rechtliche Medienhaus mit. 

Aigelsreiters Stellvertreter, Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi, haben interimistisch die Leitung des Sports übernommen und bleiben zumindest bis zum Ende der Fußball-WM 2026 an dessen Spitze.

Mehr zum Thema

ORF Interview
kurier.at, Agenturen, sic  | 

Kommentare