Abgesetzt: ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter muss Sessel räumen

Hannes Aigelsreiter ist nicht mehr Sportchef des ORF. Nach einer kolportierten Nachfrist, um noch eine gesichtswahrende Lösung zu finden, hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Donnerstag dessen bereits am Mittwoch erfolgten Absetzung durch Programm-Direktorin Stefanie Groiss-Horowitz zugestimmt. Über ein entsprechendes Gerücht hat der KURIER bereits berichtet. "Der ORF bestätigt die Entbindung von Sport-Chef Hannes Aigelsreiter von seinen Aufgaben durch Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz", heißt es nun auch in einem offiziellen ORF-Statement.

Ein Zeitungsinterview, das nicht – wie im ORF sonst Usus – genehmigt war, war die Vorlage, die der umstrittene Sportchef Aigelsreiter selbst gab. Er sprach darin über Redaktionsinterna und brachte sich als ORF-Generaldirektor ins Spiel. Programm-Direktorin Groiss-Horowitz wertet das dem Vernehmen nach als Vertrauensbruch. Offiziell sieht man das im ORF nicht so: "Der ORF hält fest, dass das nicht autorisierte Interview in der Tiroler Tageszeitung nicht der ausschlaggebende Grund für diese Maßnahme der Programmdirektorin ist. Die Angelegenheit wird nun intern geklärt."

Konflikte und mögliche juristische Schritte Schon zuvor war aber von einer möglichen Abberufung oder gar einem Abgang Aigelsreiters die Rede. Verhandlungen über einen freiwilligen Rückzug des 61-Jährigen, den ein Handshake abmildern sollte, wurden kolportiert und sind mittlerweile bestätigt: "Dieser Entscheidung sind monatelange Gespräche vorangegangen, die letztendlich zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt haben", heißt es im ORF-Statement. Eine reelle Option ist für Aigelsreiter, der langjähriger ORF-Mitarbeiter in einer hohen Verwendungsgruppe ist, nun der Weg zum Arbeitsgericht, wo der ORF zuletzt immer wieder mal den Kürzeren zog.

Die Gesprächsbasis zwischen ORF-Spitze und Aigelsreiter, und nicht zuletzt zwischen ihm und der Redaktion wird als schwierig beschrieben. Von Antritt des früheren Radio-Chefredakteurs an gab es Reibereien. Dass es nicht besser wurde, zeigte eine KURIER-Geschichte im Sommer: "Oida, du bist so ein Schwafler", schimpfte Rainer Pariasek bei einen digitalen Meeting in Richtung seines Vorgesetzten – allerdings war das Mikrofon seines Laptops nicht abgeschaltet. Der Star-Moderator ist zwischenzeitlich wieder am Schirm und wird auf Weisung des ORF-Chefs auch wieder in Kitzbühel am Mikro zu erleben sein.

ORF-Sportredaktion vor Herausforderungen Auch an Kritikpunkten der ORF-Spitze an Aigelsreiter mangelt es dem Vernehmen nach nicht. Dazu zählt die (Nicht-)Wahrnehmung redaktioneller, aber auch budgetärer Aufgaben sowie der Personalentwicklung. Wiederholt – auch von Funktionärsseite - wurde fehlende Kommunikation mit den wesentlichen Stakeholdern im österreichischen Sport und darüber hinaus moniert. In einem wichtigen Bereich des Sports zog man bereits Konsequenzen: Damit man bei den quotenstarken großen Sportrechten trotz internationaler Konkurrenz weiterhin eine Rolle spielt, holte man Ex-Sportchef Hans Peter Trost als „ORF-Botschafter“ zurück, der im Verbund mit Martin Szerencsi diesen herausfordernden Bereich absichert.

Interimistische Sportleitung und Zukunft des Postens Der multimediale ORF-Sport mit etwa 100 Mitarbeitern, auf den 2026 (Quoten-)Highlights wie die Olympischen Winterspiele und die Fußball-WM zukommen, bekommt nun eine interimistische Führung. Sie besteht aus Aigelsreiters Stellvertretung: Veronika Dragon-Berger, seit 2011 auch Koordinatorin von ORF-Sport+ und sehr erfahren darin, das Werkl am Laufen zu halten. Dazu kommt Martin Szerencsi als routinierter Sportrechte-Verhandler. Der ORF-Topjob muss nun erneut ausgeschrieben werden.