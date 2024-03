SPÖ-Stiftungsrat kritisert ORF-Info: „Das Trockenschwimmen muss aufhören“

Zudem ortet er „eine gewisse Kommentar-Feigheit.“ Dabei sei die Einordnung von Themen und Schlagzeilen eine Kernaufgabe des ORF. Das betreffe die Innenpolitik, gehe aber darüber hinaus. „Eine charismatische Person wie Hugo Portisch zu finden, ist sicher nicht einfach. Dass es aber aktuell niemand gibt, der oder die am Schirm analysiert und kommentiert, ist eigentlich nicht tragbar.“ Stattdessen werde ein hoher Aufwand um Expertinnen und Experten betrieben. Dabei wundere auch er sich mitunter, auf welche NGOs, wie zuletzt beim Messer-Verbot, man in der ORF-Information komme.

Für Lederer spielt der ORF derzeit aber auch im „Daily Business“ nicht in Hochform. „Die Redaktion ist bei manchen Themen zu langsam und zu spät dran: Eine ,Im Zentrum‘-Diskussion zu Femizide zwei Wochen nach allen anderen ist nicht, was ich vom ORF erwarte. Die Aufwallungen um Rapid - auch da hat man sich nur mit Verzögerungen draufgesetzt.“

Apropos ORF-Beitrag. Dieser werde nach der Nationalratswahl mit der SPÖ in einer Regierung erneut zur Diskussion gestellt, sagt der rote Stiftungsrat. „Die Diskussion über das ORF-Gesetz ist nicht beendet, nur weil sich die Koalition tot stellt.“ Er kritisiert, dass Schwarz-Grün nie auf die Opposition zugegangen sei und erinnert daran, dass die Grünen ursprünglich die Budget-Finanzierung ins Spiel gebracht hatten. „Die FPÖ hat diese Idee übernommen und trommelt fleißig, kann oder will aber auch nicht sagen, woher sie Hunderte Budget-Millionen nimmt.“ Lederer befürchtet, dass die FPÖ 400.000 sozial schwache Haushalte, die bisher befreit sind, indirekt zu Zahlern machen könnte, weil übers Budget Geld kein Mascherl hat.

Medienstandort stärken statt zerstückeln und verkleinern

Liegt die SPÖ beim ORF nun auf FPÖ-Kurs? „Bei der FPÖ ist klar, was kommt: zerstückeln, zerteilen, verkleinern und damit schwächen, was ihr nicht passt. Sie will eine starke vierte Gewalt im Staat nicht. Man braucht ja nur die Chats von Strache, Hofer und Co nachlesen“, sagt Lederer.

Der SPÖ gehe es hingegen darum, den Medienstandort Österreich zu stärken, „und damit auch die tragende Säule dessen, die Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten, und das, indem man die langfristige Finanzierbarkeit sichert.“ Dafür brauche es aber mehr als weitere Budget-Millionen. Und einen Teil dazu könne auch der ORF beitragen. „Es gehört weiter zu den wichtigen Aufgaben Weißmanns, das Gemeinsame mit Zeitungsherausgebern und Privatsendern zu suchen und entsprechende Projekte auf den Weg zu bringen.“