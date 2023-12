Wer im ORF-Newsroom künftig das Sagen hat

Die Info-Zentrale für alle ORF-Medien

Zu den Aufgaben der drei Chefredaktionen zählen etwa die Planung, Koordination und Herstellung der Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Chronik und Wetter in aktuellen Informationssendungen in ORF 1, ORF 2, Ö1, Ö3 und FM4, in den bundeslandweit empfangbaren Hörfunkprogrammen, in Informationsangeboten auf Onlineplattformen des ORF, im Teletext und auf Social-Media-Plattformen. Weiters die Herstellung von Sendungs- und Onlineinhalten aus den genannten Bereichen und die redaktionelle, technische und organisatorische Koordination der Bundesländerberichterstattung für österreichweite Informationssendungen und Online-Informationsangebote.