APA-Chefredaktion: Bruckenberger legt Funktion zurück, Scholl übernimmt

In der Austria Presseagentur (APA) ist es am Montag zum Wechsel an der Redaktionsspitze gekommen. "Maria Scholl ist neue Chefredakteurin der APA - Austria Presse Agentur. Sie folgt auf Johannes Bruckenberger, der im Zuge seiner Bewerbung für die ORF-Chefredaktion seine Funktionen in der APA zurückgelegt hat", erklärte APA-Geschäftsführer Clemens Pig am Montagvormittag via Aussendung. Damit ist manifest geworden, worüber der KURIER als erster berichtet hatte: Bruckenberger könnte als einer von drei Chefredakteuren im neuen multimedialen ORF-Newsroom am Küniglberg berufen werden.