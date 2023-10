ORF-Information vor personeller Neuaufstellung

Wie in der neuen multimedialen Struktur festgelegt, werden gesucht:

Chefredakteur/in Sendungs- und Plattformteams ORF-News:

Chefredakteur/in Multimediale Fachressorts ORF

Chefredakteur/in Newsteams ORF

Stellvertretende/r Chefredakteur/in Sendungs- und Plattformteams ORF-News

Stellvertretende/r Chefredakteur/in Multimediale Fachressorts ORF-News

Stellvertretende/r Chefredakteur/in Newsteams ORF-News

Zu ihren Aufgaben zählen z. B. "Planung, Koordination, Herstellung und Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Chronik und Wetter in aktuellen Informationssendungen in ORF 1, ORF 2, Ö1, Ö3, FM4, in den bundeslandweit empfangbaren Hörfunkprogrammen, in Informations­angeboten auf Onlineplattformen des ORF, im Teletext und auf Social-Media-Plattformen." Sie fungieren gleichberechtigt, womit die Innenpluralität gewahrt bleiben soll.