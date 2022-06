Neuer ORF-Newsroom: Die „WG“ am Küniglberg wird bezogen

Noch werden am Küniglberg die letzten Umzugsvorbereitungen getroffen: Fenster geputzt, letzte Tischplatten geliefert, Bildschirme an der Wand befestigt. Ab Donnerstag ziehen dann die ORF-Info-Redaktionen in den neuen multimedialen Newsroom, am kommenden Montag folgt die Inbetriebnahme.

356 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden künftig aus dem zweistöckigen, 3.238 Quadratmeter zählenden Großraumbüro die Nachrichten für Fernsehen, Radio, Online-Auftritt und Social Media liefern – von der „Zeit im Bild“ über orf.at bis zum Teletext.

Der Newsroom ist Teil des Mediencampus, der 2014 vom Stiftungsrat beschlossen wurde und rund 300 Millionen Euro kostet. Die „Besiedelung“, wie der Einzug im ORF genannt wird, sei „quasi eine Punktlandung“, so Umbau-Manager Pius Strobl bei einem Medientermin am Montag, bei dem Journalistinnen und Journalisten der Newsroom gezeigt wurde.