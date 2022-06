Presseclub Concordia zieht wegen ORF-Gremien vor Medienbehörde

„Es geht uns in unserer Kritik und mit unserer Beschwerde nicht um einzelne Personen. Es geht uns um den Umgang mit der Unabhängigkeit des Öffentlich-Rechtlichen in der Gesetzgebung und in der gelebten Praxis“, betonte Kraus gegenüber dem KURIER.

Die Beschwerde des Presseclubs zielt auf die Nichteinhaltung von Formalvorschriften für die Bestellungen von Publikums- bzw. Stiftungsräten durch Medienministerin Susanne Raab (ÖVP). Vorgegeben sind hier Dreiervorschläge durch repräsentative Gruppen oder Organisationen für bestimmte Bereiche. Da in der Folge Publikumsräte in den Stiftungsrat gewählt wurde, steht auch dessen Zusammensetzung zur Disposition, sollte einer Beschwerde letztinstanzlich, also beim Verfassungsgerichtshof, Folge gegeben werden. Überdies wird die Wahl des Grünen Lothar Lockl zum Vorsitzenden des Stiftungsrates (ohne Gegenstimme) angefochten.