ORF-Kultursommer: Wenn die ganze Fernsehwelt zur großen Kulturbühne wird

Los geht es bereits am 16. Juni mit dem traditionellen Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn. Andris Nelsons wird das Elite-Orchester dirigieren; Solist ist der fabelhafte Cellist Gautier Capuçon. Das Programm versteht sich als Ode an Europa. Imperiales Flair also, zu dem sich am 30. Juni mit Maya Hakvoort eine echte Kaiserin dazugesellt. Dann nämlich überträgt der ORF das Kult-Musical „Elisabeth“ mit Hakvoort in der Titelpartie aus Schloss Schönbrunn.

Zuvor allerdings steht die Sommernachtsgala aus Grafenegg auf dem Programm. Am 24. Juni sind das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Dirigent Yutaka Sado, die Starsopranistin Marlis Petersen, Bassbariton Erwin Schrott sowie die exzellente Trompeterin Selina Ott live-zeitversetzt am Wolkenturm zu erleben. Auch die Festival-Eröffnung aus Grafenegg mit Beethovens „Fidelio“ und Jonas Kaufmann als Florestan ist am 14. August zu sehen; das Finale am 11. September bringt dann Intendant und Ausnahmepianist Rudolf Buchbinder sowie Dirigent Lorenzo Viotti auf die Bildschirme.