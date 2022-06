Kultur Langenlois: Der Sommer bringt jede Menge Highlights

Am 23. und 24. Juni findet in den Kittenberger ErlebnisgĂ€rten die so genannte "Stadlzeit" statt, bei der Publikumsliebling Andy Borg nicht nur seine grĂ¶ĂŸten Hits zum Besten geben, sondern auch durch den Abend fĂŒhren wird. Zudem ist SchlagersĂ€nger Patrick Lindner mit seinen stimmungsvollen Songs zu hören.