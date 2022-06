Unzählige Notrufe gingen am Vormittags des Pfingstsonntags in der Bezirksalarmzentrale Krems ein, denn Flammen bei einer Tankstelle in Krems-Förthof sorgten für Aufsehen. Eine Zapfsäule war in Brand geraten, weshalb die Feuerwachen Egelsee, Hauptwache und Rehberg alarmiert wurden.

Ersthelfer dämmte größte Gefahr rasch ein

Ein alarmiertes Mitglied der Feuerwehr Krems hielt bereits am Weg zum Feuerwehrhaus am Einsatzort und dämmte mit einem Feuerlöscher den Brand soweit ein, "sodass die größte Gefahr rasch gebannt war", wie die Feuerwehr über Facebook berichtete.