6.000 Fans feierten in Krems mit „Silbermond", „Seer" und Co.

Emotionale Pop-Rocker

Die Pop-Rock-Band „Silbermond" sorgte am Samstag ebenfalls bei ihrem 2-stündigen Konzert für emotionale Momente bei einem frenetischen Publikum. „Es ist erst unser drittes Konzert seit zwei Jahren – wir haben das so vermisst, das hat so gefehlt. Denn wir konnten nicht das machen, was wir gerne machen.“, meint „Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß. Die Pop-Rock-Band aus Bautzen, Ostsachsen, präsentierten mit Chart-Hits wie „Krieger des Lichts" und „Leichtes Gepäck" ihr beliebtesten und größten Hits. Am Ende des Konzerts stellte Sängerin Kloß eine Frage, die das Publikum mit lautstarkem Jubel beantwortete: „Dieser Abend, der wird bleiben und den werden wir nicht vergessen. Wir werden wiederkommen, denn es ist so ein schönes Fleckchen Erde hier. Dürfen wir wiederkommen?“.

Der 2. Kremser Musikfrühling wurde von allen Seiten positiv wahrgenommen. Die bewegenden Erlebnisse, mitreißenden Konzerte und die reibungslose Organisation tragen zu einem insgesamt sehr positiven Fazit bei. „Wir haben gezeigt, dass wir den Erfolg der Premiere sogar noch toppen konnten. Man darf gespannt sein, was wir an diesem Ort noch alles möglich machen ...“, so Veranstalter Othmar Seidl.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: