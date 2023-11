ORF-Chefredaktionen: Info-Team für Waldner, Bruckenberger, Prokop

Die erstmalige Besetzung der Chefredaktionen im neuen multimedialen ORF-Newsroom auf dem Küniglberg geht in die Endphase: Nach den Hearings der Redaktion von Montag bis Mittwoch hat die Redaktionsvertretung am späten Freitagnachmittag ihre personelle Empfehlung an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann übermittelt. Im gemeinsamen Newsroom sind die Info-Teams von TV, Radio sowie Online/Social Media bereits baulich zusammengeführt worden. Nun wird das Team, das gut 400 Personen umfasst, multimedial organisiert und auch geführt.