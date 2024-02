ORF: Das sind die neuen Ressortchefs für den Newsroom

Der nächste Schritt in der Weiterentwicklung und personellen Neuaufstellung der ORF-Information ist vollzogen: Im ORF wurden Leitungen der multimedialen Fachressorts neu besetzt. Klaus Webhofer leitet künftig die Innenpolitik, Kristina Temel-Stiller die Wirtschaft, Johannes Marlovits die Bereiche Außenpolitik und EU, Claudia Lahnsteiner die Chronik, Daniel Zeinlinger das Ressort Wetter und Christian Williwald die Ö1 Information. Auch Stellvertreterposten wurden vergeben. Die neuen Ressortleitungen treten ihr Amt am 15. Februar 2024 an.