Viele Stimmen für Israel: Song-Contest-Voting wird "im Juni überprüft"

Dass Israel beim Publikumsvoting des Song Contests so viele Stimmen bekommen hat, hat die oftmals giftige Diskussion um die Teilnahme des Landes angefeuert. Die European Broadcasting Union EBU hat "den Gesprächen unter den Mitgliedern, unseren Fans und in den Medien nach dem diesjährigen Eurovision Song Contest aufmerksam zugehört und sich intensiv daran beteiligt" - und verweist darauf, dass das Voting-System - wie jedes Jahr - im Juni überprüft wird. Zugleich schreibt EBU-Chef Martin Green in einem offenen Brief an die ESC-Community : "Das Wahlsystem des ESC ist auf höchste Sicherheit ausgelegt." Speziell entwickelte Überwachungssysteme sollen demnach Betrug verhindern.

"Über 60 Personen in Köln sowie weitere in Wien und Amsterdam überwachen den Abstimmungsprozess in jedem Land und stehen in direktem Kontakt mit Telekommunikations- und Rundfunkpartnern weltweit", so Green. Alle Ergebnisse "werden nach dem Acht-Augen-Prinzip von den erfahrenen Führungskräften von Once verifiziert", so Green über das Unternehmen, das das Voting abwickelt. Zusätzlich überwachen die unabhängige Compliance-Beauftragten EY die Ergebnisse. Jede Entscheidung im Zusammenhang mit den Ergebnissen wird dokumentiert und bewertet.