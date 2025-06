Israel-Kontroverse und ESC-Votingsystem: Änderungen werden kommen

Ich war 1999 in Jerusalem zum ersten Mal beim Eurovision Song Contest. Israel richtete ihn aus, nachdem Dana International, die erste transsexuelle Kandidatin, 1998 gewonnen hatte, zum ersten Mal auch mit Televoting. Der Wettbewerb war damals noch kleiner: Da es noch keine Halbfinals gab, gab es 23 Teilnehmer, verglichen mit 37 heuer in Basel. Israel und die Palästinensergebiete waren noch nicht durch Mauern getrennt, man konnte von Jerusalem aus Tagesausflüge in palästinensische Städte, auch Gaza, unternehmen. An der Schwelle zum neuen Jahrtausend gab es große Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten.

Und es gab große Hoffnungen in den ESC. 1999 wurde eine Regel eingeführt, die Teilnehmern verbot, den Ruf des Wettbewerbs zu schädigen. So sollte der ESC als Marke beschützt werden, da die European Broadcasting Union (EBU) versuchte, die Veranstaltung durch Sponsoring, Merchandising und öffentlichen Ticketverkauf kommerziell rentabler zu machen. Die Halle in Jerusalem hatte eine Kapazität von 3.000 Sitzplätzen, jene in Stockholm im Jahr darauf schon 13.000. Die größere Reichweite auch im TV machte den ESC zur begehrteren Plattform für politische Stellungnahmen, was sich im Social-Media-Zeitalter noch verschärfen sollte.